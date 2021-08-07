Giresun'a fındık hasadına gelen mevsimlik işçilere Kovid-19 aşısı yapılıyor
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Giresun'a fındık hasadına gelen mevsimlik işçilere Kovid-19 aşısı yapılıyor

Giresun'a fındık hasadına gelen mevsimlik işçilere Kovid-19 aşısı yapılıyor
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel

Karadeniz Bölgesi'nin önemli ürünlerinden fındığın hasadı için Giresun'a gelen mevsimlik tarım işçilerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulanmaya başlandı.

Karadeniz Bölgesi'nin önemli ürünlerinden fındığın hasadı için Giresun'a gelen mevsimlik tarım işçilerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulanmaya başlandı.

Fındık hasat dönemi dolayısıyla birçok kentten Giresun'a gelen tarım işçileri, Valilik tarafından hazırlanan konaklama alanlarına yerleşmeye devam ediyor.

Öte yandan, işçilere Kovid-19 aşılarının yapılması için de İl Sağlık Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Konaklama alanlarına gelen mobil ekipler, işçilere aşı uyguladı.

Ekipler, işçilere ve ailelerine çocukluk çağı aşılamaları, kanser taramaları, ana çocuk ve ağız diş sağlığına ilişkin de hizmet sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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