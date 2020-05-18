Giresun'a çay hasadı için gelecek üreticilere uyarı Giresun'a çay hasadı için gelecek çay üreticileri, 14 gün boyunca evde, bahçede ve çay alım merkezleri dışında bulunamayacak.

Giresun'a çay hasadı için gelecek çay üreticileri, 14 gün boyunca evde, bahçede ve çay alım merkezleri dışında bulunamayacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplandığı belirtildi.

Toplantıda, çay üreticilerinin, başvuru esnasında çay hasadı için Giresun'a geldiklerinde 14 gün boyunca evde, bahçede ve çay alım merkezleri dışında hiçbir suretle bulunulmamasına, işlerini yürütürken sosyal izolasyon kurallarına uyulmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 sorgulaması kapsamında çay üreticilerinden seyahat izin belgesi düzenlenenlerin ilimize geldiklerinde 30 gün boyunca ikamet etmeleri esas olup buna uygun hareket etmelerine, ilimizde TYP kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda çalışan özel güvenlik görevlilerinin, okulların kapalı olması nedeniyle ilimize yurt dışından getirilen vatandaşlarımızın misafir edileceği Gülpembe Hatun Öğrenci Yurduna 16-30 Mayıs arasında Valilik oluru ile görevlendirilmesine, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA