Giresun'a atanan Ezine Kaymakamı Tuna muhtarlarla buluştu

20.08.2019 16:40

Giresun'un Bulancak ilçesine atanan Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, Ezine Köy İdareleri ve Muhtarlar Derneği üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Derneğin ev sahipliğinde bir restoranda düzenlenen etkinliğe Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ünsal, İl Genel Meclisi üyeleri Murat Yahya Sezgin ve Erdinç Ceyhan da katıldı.

Kahvaltıda konuşan Dernek Başkanı Oktay Akay, "Kaymakamımız ilçemize geldiği günden bu yana, iki yıl gibi kısa bir zaman olmasına rağmen çok güzel hizmetlerde bulundu. Kendisine şahsım ve tüm muhtar arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Yeni görev yerinde de başarılar diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

Ali İkram Tuna da bu davetten dolayı dernek yönetimine ve muhtarlara teşekkür etti.

Ezine'de iki yıldır görev yaptığını hatırlatan Tuna, "Bu yönetim işleri bir ekip işidir. Bir şeyler, hep beraber yapılıyorsa ortaya çıkıyor demektir." ifadelerini kullandı.

Tuna ve katılımcılar, etkinliğinin sonunda toplu fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA