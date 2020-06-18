Giresun'a atanan eski Iğdır Valisi Ünlü, HDP'li belediyenin yolsuzluğunu anlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Giresun'a atanan eski Iğdır Valisi Ünlü, HDP'li belediyenin yolsuzluğunu anlattı

IĞDIR Belediyesi'ne kayyum olarak atandıktan sonra Valiler Kararnamesi ile Giresun'a görevlendirilen Vali Enver Ünlü, veda toplantısında, HDP'li belediyenin yaptığı yolsuzlukları anlattı.

Giresun'a atanan eski Iğdır Valisi Ünlü, HDP'li belediyenin yolsuzluğunu anlattı
18.06.2020 11:06 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:09

IĞDIR Belediyesi'ne kayyum olarak atandıktan sonra Valiler Kararnamesi ile Giresun'a görevlendirilen Vali Enver Ünlü, veda toplantısında, HDP'li belediyenin yaptığı yolsuzlukları anlattı. Ünlü, "Belediyenin 500 milyon lira borcu ve 350 kamu çalışanı var. Oturduğu yerde 10 bin lira maaş alan var" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nca 15 Mayıs'ta görevden alındıktan sonra 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan gözaltına alınan Iğdır'ın HDP'li Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, 18 Mayıs'ta mahkemece tutuklandı. Bakanlık tarafından Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün talimatıyla belediyenin birimlerinde başlatılan incelemede, aralarında Yaşar Akkuş'un da bulunduğu 14 kişi hakkında rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Yaşar Akkuş tutuklu olduğu için gözaltına alınan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Yaşar Akkuş'un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli ile ilgili tutuklama kararı verilirken, 9 kişi serbest bırakıldı.'RÜŞVETİ BELEDİYE KASASINA KOYMUŞLAR, GAFLETE BAKIN'Bursa Osmangazi Kaymakamı olarak görev yaptığı 13 Haziran 2017'de Valiler Kararnamesi ile Iğdır Valisi olarak atanan Vali Enver Ünlü, yaklaşık 3 yıl görev yaptıktan sonra 10 Haziran 2020 tarihli kararname ile Giresun Valiliği görevine getirildi. Valilik toplantı salonunda düzenlenen veda toplantısına katılan Ünlü, Iğdır'a yaptıkları ve yapılacak hizmetler hakkında konuştu. Ünlü, bir süre önce Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belediyedeki yolsuzluklar hakkında da bilgi verdi. Vali Ünlü, "Aldıkları rüşveti belediyenin kasasına koymuşlar. Gaflete bakın, vurdum duymazlığa bakın. Ne diyeyim ben? Allah'tan 8-10 kişi huzurunda olay gerçekleşti yoksa 'Devlet bize komplo kurdu' derlerdi. Devletin kasasına adam rüşvet parasını koymuş, bakın bu işe. 'Biz halkın iradesi ile geldik' diyorlar. Biz de Cumhurbaşkanı'nın iradesiyle geldik. Halka hizmet ediyoruz. Belediyenin 500 milyon lira borcu var. 350 kamu çalışanı var. Oturduğu yerde 10 bin TL maaş alan var. Belediye batmış, acilen emekliliği dolmuş, bir iş yapmayanlar emekli olmalı" diye konuştu.

Vali Enver Ünlü, polis tarafından gözaltına alınan Yaşar Akkuş'un sosyal medya sitesinde paylaştığı, 'Çalmadık, çırpmadık, yemedik sizlere de yedirmedik. Bu size dert oldu, en büyük gücümüz halkımız ve gülüşümüz. Bu da size dert olsun. Baş eğmedik, eğmeyeceğiz de' sözünü de 'utanmazlık' olarak değerlendirdi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için 'sokağa çıkma yasağı' önerisi! Son kararı Erdoğan verecek Haber
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için "sokağa çıkma yasağı" önerisi! Son kararı Erdoğan verecek
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış Haber
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi Haber
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Son kararname ile ilk kez başörtülü bir savcı, başsavcı yapıldı Haber
Son kararname ile ilk kez başörtülü bir savcı, başsavcı yapıldı
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Haber
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak Haber
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak
Bir bölgemizi işaret eden deprem uzmanı uyardı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor
Bir bölgemizi işaret eden deprem uzmanı uyardı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması
İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek
Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti
Son Dakika: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da
Son Dakika: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da
19 yaşındaki genç, kendisini eve almayan halasını başından vurdu
19 yaşındaki genç, kendisini eve almayan halasını başından vurdu
Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri
Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri
İstanbul'da otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
İstanbul'da otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika
İki komşunun kavgası kanlı bitti! Biri bacağından diğeri ise göğsünden vuruldu
İki komşunun kavgası kanlı bitti! Biri bacağından diğeri ise göğsünden vuruldu
Ligde kalma mücadelesi veren Deportivo'da Emre Çolak, kritik maçta penaltı kaçırdı
Ligde kalma mücadelesi veren Deportivo'da Emre Çolak, kritik maçta penaltı kaçırdı
Minibüsçülerin hat kavgası kanlı bitti: Bir şoför ağır yaralı
Minibüsçülerin hat kavgası kanlı bitti: Bir şoför ağır yaralı
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
Bekçilere silah kullanma yetkisi veren kanun resmen yürürlüğe girdi
Bekçilere silah kullanma yetkisi veren kanun resmen yürürlüğe girdi
Mercedes Kadir'in filmi için senaryo hazır
Mercedes Kadir'in filmi için senaryo hazır
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?
Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç
Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar Servet Yardımcı
Daha Fazla Bursa Ankara Elazığ Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Giresun'a atanan eski Iğdır Valisi Ünlü, HDP'li belediyenin yolsuzluğunu anlattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 11:29:37. #1.14#
title