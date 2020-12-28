Giresun'a 41 yeni doktor kadrosu tahsis edildi

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Sağlık Bakanlığı'nca Giresun'a 41 yeni doktor kadrosu tahsis edildiğini bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun genelinde her geçen gün sağlık yatırımlarının arttığını ve doktor kadrolarının güçlendiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı'na yaptıkları girişimlerde kentin doktor ihtiyaçını ilettiklerini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Girişimlerimiz neticesinde, 30 Aralık 2020 Çarşamba günü çekilecek olan 96. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında, ilimiz geneline Bakanlığımızca 14 kadro tahsisi ilan edilmişti. Bu atamalara ilave olarak, 2021 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası kapsamında, 27 yeni kadro tahsisi ilan edilmiştir. 26 Ocak 2021 Salı günü atama kuraları çekilecek ve süreç ilerleyecek. Bu kapsamda, ilimiz geneline toplamda 41 doktor kadrosu tahsis edilmiş oldu."

Öztürk, yeni doktor atamalarının pandemi sürecinde sağlık hizmeti sunumuna önemli katkılar sağlayacağına dikkat çekerek, "Tüm Türkiye'de sağlık ordumuz büyürken, ilimize hizmet verecek yeni doktorlarımızı da eklemeye devam ediyoruz. Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu süreçte özellikle hekimlerimize çok önemli görevler düşüyor. Bizler tüm sağlık personelimizle beraber, halkımıza en iyi şekilde sağlık hizmeti vermenin gayreti içerisindeyiz. Yeni doktor atamaları sağlık alanında gücümüze güç katacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin