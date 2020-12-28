Giresun'a 41 yeni doktor kadrosu tahsis edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Giresun'a 41 yeni doktor kadrosu tahsis edildi

28.12.2020 16:51 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:54
Giresun'a 41 yeni doktor kadrosu tahsis edildi

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Sağlık Bakanlığı'nca Giresun'a 41 yeni doktor kadrosu tahsis edildiğini bildirdi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Sağlık Bakanlığı'nca Giresun'a 41 yeni doktor kadrosu tahsis edildiğini bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun genelinde her geçen gün sağlık yatırımlarının arttığını ve doktor kadrolarının güçlendiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı'na yaptıkları girişimlerde kentin doktor ihtiyaçını ilettiklerini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Girişimlerimiz neticesinde, 30 Aralık 2020 Çarşamba günü çekilecek olan 96. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında, ilimiz geneline Bakanlığımızca 14 kadro tahsisi ilan edilmişti. Bu atamalara ilave olarak, 2021 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası kapsamında, 27 yeni kadro tahsisi ilan edilmiştir. 26 Ocak 2021 Salı günü atama kuraları çekilecek ve süreç ilerleyecek. Bu kapsamda, ilimiz geneline toplamda 41 doktor kadrosu tahsis edilmiş oldu."

Öztürk, yeni doktor atamalarının pandemi sürecinde sağlık hizmeti sunumuna önemli katkılar sağlayacağına dikkat çekerek, "Tüm Türkiye'de sağlık ordumuz büyürken, ilimize hizmet verecek yeni doktorlarımızı da eklemeye devam ediyoruz. Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu süreçte özellikle hekimlerimize çok önemli görevler düşüyor. Bizler tüm sağlık personelimizle beraber, halkımıza en iyi şekilde sağlık hizmeti vermenin gayreti içerisindeyiz. Yeni doktor atamaları sağlık alanında gücümüze güç katacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Burak Özçivit Murat Dalkılıç Farah Zeynep Abdullah
Spor Can Bartu Ryan Babel Fatih Terim Ömer Bayram Domagoj Vida
Tüm Haberler Kaza Hisarcık Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Giresun'a 41 yeni doktor kadrosu tahsis edildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 17:14:36. #1.14#
title