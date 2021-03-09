Giresun'a 18 yılda 927 milyon liralık sağlık yatırımı yapıldı

Giresun'a sağlık alanında son 18 yılda 927 milyon 500 bin liralık yatırım yapıldığı bildirildi.

Giresun'a sağlık alanında son 18 yılda 927 milyon 500 bin liralık yatırım yapıldığı bildirildi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, hükumet olarak insana verdikleri sağlık hizmetini devletin sağladığı bir imkan değil, hakkın teslimi olarak gördüklerini belirtti.

AK Parti iktidarından önce hastane kapılarında uzayıp giden kuyruklar olduğunu kaydeden Öztürk, "Parası olmayanların hastane kapılarından geri çevrildiği, bebeklerin ve cenazelerin rehin tutulduğu bir Türkiye vardı. Artık o günleri ülke olarak geride bıraktık." ifadelerini kullandı.

Öztürk, hastaneleri modern imkanlara ve fiziki şartlara sahip, aynı zamanda hizmet sunum kalitesi bakımından da birinci sınıf hastaneler haline getirdiklerini belirterek, sağlık alanında getirdikleri yeni anlayışla koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırdıklarını aktardı.

Giresun ve ilçelerinde 2002-2020 yılları arasında son teknolojiye sahip, modern sağlık tesisleri yaptıklarının altını çizen Öztürk, şunları kaydetti:

"Merkezde Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi, 350 yataklı yeni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 75 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, 150 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 50 yataklı Espiye Devlet Hastanesi, 75 yataklı Şebinkarahisar Devlet Hastanesi, Görele Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi 50 yataklı ek binayı şehrimize kazandırdık. Yine bunların yanı sıra merkezde ve ilçelerimizde çok sayıda Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, sağlık evlerini ve 112 Acil Servis Merkezini vatandaşımızın hizmetine sunduk. Şehrimize hükümetimiz döneminde son 18 yılda 927 milyon 500 bin lira yatırım yaptık."

Cemal Öztürk, 2002'de yüzde 39 olan sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranını yüzde 67'ye çıkardıklarını ifade ederek, her hekime bir oda prensibiyle muayene oda sayısını da 366'ya yükselttiklerini aktardı.

Geçen yıl itibarıyla Giresun'da 142 aile hekiminin hizmet verdiğini kaydeden Öztürk, 2020 yılında 2 bin 377 vatandaşa da evde sağlık hizmetini sunulduğunu belirtti.

Milletvekili Öztürk, acil durumlarda vatandaşın imdadına yetişmek için 112 Acil Servis hizmetinde devrim niteliğinde yenilikler yaptıklarını vurgulayarak, "2002 yılında 2 olan 112 Acil İstasyon sayısını 29'a, 112 Acil Ambulans sayısını 4'ten 59'a çıkardık. 5 kar paletli ambulansı da vatandaşın hizmetine sunduk. Bunların yanı sıra helikopter ile çok sayıda hastamızın naklini gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin