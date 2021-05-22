Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi yatırım ve istihdam üssü olacak
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Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi yatırım ve istihdam üssü olacak

Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi yatırım ve istihdam üssü olacak
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Bilge - Haberler | Ekonomi

Giresun'un Bulancak ilçesinde inşa edilen 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin yüzde 85 kapasite ile faaliyete geçmesiyle hem bin 500 kişiye istihdam imkanı sağlamaya, hem de sanayi alanında bölgesel kalkınma ve ekonomik hareketlilik yaşatmaya başladı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde inşa edilen 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin yüzde 85 kapasite ile faaliyete geçmesiyle hem bin 500 kişiye istihdam imkanı sağlamaya, hem de sanayi alanında bölgesel kalkınma ve ekonomik hareketlilik yaşatmaya başladı.

Bulancak ilçesinde inşa edilen 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunan ve yeni faaliyete geçen bazı firmaları ziyaret eden AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, OSB'nin istihdam hedefinin en az 5 bin kişi olduğunu söyledi. Aydın "Tamamı 480 dönüme sahip olan Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi hem havaalanına hem de limana çok yakın bir konumda bulunmaktadır. Şu aşamada doluluk oranlarımız parsel tahsisi olarak yaklaşık yüzde 85'in üzerindedir. Henüz inşaatı devam eden yatırımlar bulunmaktadır. Öngördüğümüz istihdam 5 bin civarında ama şu an itibariyle yaklaşık olarak bin 500 aktif çalışanımız var. Şu anda Giresun ekonomisinin lokomotifi diyebileceğimiz fındıktan, metal sanayisine, tekstilden farklı sektörlere faaliyetimiz var. Tek bir alanda da büyümedik. Ama şimdi Drone Tech olsun, ileri teknoloji gerektiren, metal işlemeyi gerektiren yatırımlarımız var. Aslında şöyle bakıyoruz; 'Ürettiğiniz kadar özgür, tükettiğiniz kadar kölesinizdir'. Dolayısıyla bir üretmenin gerçekten hem istihdam açısından hem döviz girdisi bakımından çok önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

İhracat yüz güldürüyor

Bulancak'tan Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini de anlatan Milletvekili Aydın, "İhracat hem fındıkta yapılıyor hem silah sanayi alanında yapılıyor. Hem de ülkenin önemli tekstil markalarını üreten fabrikalarımız var. Bulancak sanayisi dışardan gördüğümüz süslü binalardan ibaret değil. Gerçekten çok ciddi yatırımların ve stratejik ürünlerin üretildiği bir bölge haline geldi. Kısmen de olsa savunma sanayisine parça üreten fabrikalarımızın varlığı bile bizim açısından son derece önemli ve kıymetlidir. Avrupa başta olmak üzere onlarca ülkeye ihracat yapılıyor olması bizleri mutlu etmekte ve yüzümüzü güldürmektedir" diye konuştu.

Yatırımcılar için her açıdan cazip bölge

Yatırımcıları Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesine davet eden Milletvekili Aydın "Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi her yatırımcının öncelik verdiği imkanlara sahiptir. Bunlardan en önemlisi Ordu-Giresun Havaalanına 10-15 dakika mesafede, Giresun Limanına ise 10 dakika mesafededir. Yatırım yapılacak alanda çok fazla bir hafriyata gerek kalmadan inşa yapılabilecek durumdadır. Yine burası aynı zamanda teşvik açısında Türkiye'de 5. Bölge, organize sanayi bölgelerine yapılan yatırım açısından da 6. bölgedir. Teşviklerin birçoğundan faydalanma imkanlarına sahibiz. Türkiye'nin neresinde ikamet ediyorsa olsun nereli olursa olsun bu bölgenin gelişmesine katkıda bulunmak isteyen herkese biz kapımızı açtık." diyerek yatırımcılara davette bulundu. - GİRESUN

Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi yatırım ve istihdam üssü olacak
Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi yatırım ve istihdam üssü olacak
Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi yatırım ve istihdam üssü olacak
Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi yatırım ve istihdam üssü olacak
Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi yatırım ve istihdam üssü olacak
Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi yatırım ve istihdam üssü olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Bilge

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