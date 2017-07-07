Giresun, 15 Temmuz'a Hazırlanıyor

Giresun'da "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin belirlenmesi için toplantı yapıldı.



Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Giresun Valiliği koordinesinde, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümünü münasebetiyle "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" kapsamında düzenlenecek etkinliklerin belirlenmesi için toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.



Vali yardımcısı Recep Uzal başkanlığında yapılan toplantıya siyasi partiler, dernekler, sendikalar, odalar ve sivil toplum kuruluşu temsilciliklerinin katıldığı işaret edilerek, şöyle denildi:



"Ülke genelinde olduğu gibi Giresun'da da düzenlenecek etkinliklerle 15 Temmuz gecesinde yaşanan olayların unutulmaması, unutturulmaması, o gecenin milli kahramanları şehit veya gazilerin de en güzel şekilde anılması için neler yapılması gerektiği hususunda taslak plan oluşturuldu. Sivil toplum kuruluşları ve sivil halkın etkin katılımının sağlanacağı bir etkinlik programı yapılarak, önümüzdeki hafta hazırlanan bu taslak programa son şeklinin verilmesi kararlaştırıldı."