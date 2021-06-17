Giresun 1.Osb'de Sorunlar Yerinde İncelendi

Vali Enver Ünlü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Soner Erkek ve Belediye Başkanı Av. Aytekin Şenlikoğlu ile birlikte, Giresun 1. Organize Sanayi Bölgesi (1. OSB)'nde incelemelerde bulundu.

Vali Enver Ünlü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Soner Erkek ve Belediye Başkanı Av. Aytekin Şenlikoğlu ile birlikte, Giresun 1. Organize Sanayi Bölgesi (1. OSB)'nde incelemelerde bulundu.

Vali Ünlü ve Genel Müdür Erkek, 17 Haziran Perşembe günü Giresun ili, Merkez Çaykara Mahallesinde bulunan 1. OSB'de incelemelerde bulunarak, OSB içerisinde bulunan bazı firmaları ziyaret etti.

Giresun 1. OSB'de uzun süredir devam eden ve yatırım yapan firmalara olumsuz yönde etkilemekte olan altyapı problemlerini yerinde inceleyen, Vali Ünlü ve Genel Müdür Erkek, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yetkililer tarafından verilen bilgilerde; Giresun 1. OSB Bölgesinin altyapı inşaatları, planlama ve parselasyon, altyapı inşaatı işleri ile ENH (Enerji Nakil Hatları) ve Bölge içi AG-OG (Alçak ve Orta Gerelim) elektrik hattı inşaatı işlerinin 2006 yılında tamamlandığı ancak 2006 yılından günümüze kadar mali yetersizlik ve teknik personel eksikliği nedeniyle herhangi bir onarım ve yenileme yapılamadığı, dağıtım lisansını alamadıklarından dolayı da dağıtım faaliyetlerinin Çoruh Elektrik A. Ş. tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Yine; BOTAŞ ve Dağıtıcı firma Fındıkgaz tarafından doğal gazın OSB sınırına geldiği, yatırımcıların çoğunun ilk bağlantı aşamasında maliyetin fazla oluşunu gerekçe göstererek abonelik işlemlerini başlatamadıkları ifade edildi.

Giresun 1. OSB yöneticileri tarafından verilen bilgide; 2009 yılında meydana gelen heyelanların önlenmesi amacıyla, heyelan Kontrol ve ıslah işleri ihalesi Bakanlık tarafından ihale edilerek 2010 yılında tamamlandığı ancak 22 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucunda OSB içerisinde yeni heyelan belirtileri oluştuğu belirtilerek sorunlu alanlar ve sorunlar hakkında bilgi aktarıldı.

Yerleşik 70 ha. alan büyüklüğündeki Giresun Organize Sanayi Bölgesi; Giresun İl Özel İdaresi, Giresun Belediyesi ve Giresun Ticaret ve Sanayi Odası'nın katılımıyla 10 Nisan 1995 tarihinde kuruldu.

Toplam 338 Bin 963 m² alana sahip 41 parsel bulunan Giresun 1. OSB'de; 36 adet firmaya 332 Bin 513 m² lik alana sahip 40 adet parsel tahsisi yapılırken, 6 Bin 450 m² alana sahip bir parsel boş bulunmaktadır. Bu parsellerden; 36 parselde, üretim aktif olarak devam etmekte olup 3 parselde çeşitli (İnşaat) nedenlerle üretim durdurulmuş, 1 parsel yeni tahsis ve proje aşamasında, 1 parsel ise henüz tahsis edilmedi.

Pandemi öncesi Giresun 1. OSB'de 2000 civarında olan istihdam sayısı, normalleşme süreci içinde, pandeminin devam etmesine rağmen artış göstererek aktif olan; 7 adet tekstil - giyim eşyaları imalatı, 4 adet gıda ürünleri - fındık mamulleri, 1 adet makine imalatı, 5 adet metal sanayi imalatları, 1 adet büro mobilyaları imalatı, 2 adet ev mobilyaları imalatı, 1 adet oto yedek parça imalatı, 4 adet inşaat malzemeleri yalıtım, 1 adet yem imalatı ve 1 adet de diğer imalatlar olarak dış mekan sera çiçekçiliği olmak üzere 27 fabrikada 2 Bin 120 kişiye istihdam sağlanıyor.

??Kalkınma yerelden başlar ilkesiyle çalışma tempomuzda sanayiye önemli bir yer ayırıyoruz.

??Sanayi Böl. Genel Müdür Vekilimiz Soner Erkek ile birlikte 1. OSB'mizin genel sorunlarını yerinde inceledik, firmalarımızın taleplerini dinledik, çözüm odaklı istişarelerde bulunduk. pic. twitter. com/721aglKjfr

— Enver Ünlü (@valiunlu) June 17, 2021

Kaynak: Habermetre