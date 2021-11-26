Girelli Mahallemizdeki Kilit Parke Döşeme Çalışmalarını Yerinde İnceledik - Haberler
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Girelli Mahallemizdeki Kilit Parke Döşeme Çalışmalarını Yerinde İnceledik

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Girelli Mahallemizdeki Kilit Parke Döşeme Çalışmalarını Yerinde İnceledik

Başkan Yardımcımız Halis Özcan ve Fen İşleri Müdürümüz Üzeyir Uyanık ile birlikte Girelli Mahallemizi ziyaret ederek, kilit parke döşeme çalışmalarını ve hemşehrilerimizin hem düğün salonu hem de pazar yeri olarak kullandığı alandaki genişletme çalışmalarını yerinde inceledik.

Başkan Yardımcımız Halis Özcan ve Fen İşleri Müdürümüz Üzeyir Uyanık ile birlikte Girelli Mahallemizi ziyaret ederek, kilit parke döşeme çalışmalarını ve hemşehrilerimizin hem düğün salonu hem de pazar yeri olarak kullandığı alandaki genişletme çalışmalarını yerinde inceledik.

Hemşehrilerimizin sıcak ve samimi karşılamaları için çok teşekkür ediyorum

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