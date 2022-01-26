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Girdikleri kuyumcuda alarm çalınca kaçtılar

Girdikleri kuyumcuda alarm çalınca kaçtılar

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde hırsızlık için kuyumcu dükkanına giren 2 kişi, alarm çalınca kaçtı.

SİVEREK, ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde hırsızlık için kuyumcu dükkanına giren 2 kişi, alarm çalınca kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haliliye Mahallesi'nde dün gece 2 kişi, levye ile kapısın zorlayıp açtığı Turan Şenateş'e ait kuyumcu dükkanına girdi. Ancak bir süre sonra alarm çaldı. Paniğe kapılan 2 şüpheli, dükkandan çıkıp kaçtı.

Alarm sisteminin devreye girmesinin ardından iş yerine gelen Şenateş, kapıyı açık görünce durumu polise bildirdi. Gelen ekipler, parmak izi incelemesi ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Şüphelilerin dükkana girmesi ve alarmın çalması ile kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Girdikleri kuyumcuda alarm çalınca kaçtılar

Girdikleri kuyumcuda alarm çalınca kaçtılar

Girdikleri kuyumcuda alarm çalınca kaçtılar

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin - Son Dakika Haberleri

Siverek, Kuyumcu, Güncel, Haber

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