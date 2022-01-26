Girdikleri kuyumcuda alarm çalınca kaçtılar

SİVEREK, ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde hırsızlık için kuyumcu dükkanına giren 2 kişi, alarm çalınca kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haliliye Mahallesi'nde dün gece 2 kişi, levye ile kapısın zorlayıp açtığı Turan Şenateş'e ait kuyumcu dükkanına girdi. Ancak bir süre sonra alarm çaldı. Paniğe kapılan 2 şüpheli, dükkandan çıkıp kaçtı.

Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.