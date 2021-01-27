Son dakika haber... Girdikleri iş yerinden ısıtıcı çalan 2 şüpheli güvenlik kamerasında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Girdikleri iş yerinden ısıtıcı çalan 2 şüpheli güvenlik kamerasında

27.01.2021 10:41 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:00
Son dakika haber... Girdikleri iş yerinden ısıtıcı çalan 2 şüpheli güvenlik kamerasında

Gelen son dakika haberine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde girdikleri iş yerinden ısıtıcı çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde girdikleri iş yerinden ısıtıcı çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, maskeli şüphelilerden birinin, park halindeki araçların kapılarını açmaya çalıştığı görüldü. 

Hırsızlık olayı, önceki gece, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesat Bey Caddesi üzerindeki iş yerinde yaşandı. Kimliği belirsiz 2 şüpheli, girdikleri iş yerinden 2 ısıtıcı alıp, kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan maskeli şüphelilerden biri, kaçarken park halindeki araçların kapılarını açmaya çalıştı. 

Sabah geldiğinde hırsızlığı fark eden iş yeri sahibinin şikayeti üzerine inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü;

-Şüphelilerin iş yerine girdiği anlar

-Şüphelinin kapıları yokladığı anlar

Haber-Kamera:  Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),


Son dakika haber... Girdikleri iş yerinden ısıtıcı çalan 2 şüpheli güvenlik kamerasında
Son dakika haber... Girdikleri iş yerinden ısıtıcı çalan 2 şüpheli güvenlik kamerasında
Son dakika haber... Girdikleri iş yerinden ısıtıcı çalan 2 şüpheli güvenlik kamerasında
Son dakika haber... Girdikleri iş yerinden ısıtıcı çalan 2 şüpheli güvenlik kamerasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Yaşar Güler Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Hande Erçel Özcan Deniz Serdar Ortaç Ceyda Düvenci
Spor Erol Bulut Arda Turan Mesut Özil Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Tüm Haberler Kaza Türk Müzik Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Girdikleri iş yerinden ısıtıcı çalan 2 şüpheli güvenlik kamerasında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 11:22:06. #1.15#
title