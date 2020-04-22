Girdikleri evde telefon ile anahtarını aldıkları otomobili çaldılar... Şüpheliler kamerada ESENYURT'ta bir evden telefon ile önüne park edilen otomobili çalan ve olayla ilgisi olduğu belirlenen 7 kişi polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.

ESENYURT'ta bir evden telefon ile önüne park edilen otomobili çalan ve olayla ilgisi olduğu belirlenen 7 kişi polisin titiz çalışması sonucu yakalandı. Şüphelilerin eve giriş ve çıkışlara güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah erken saatlerde Atatürk Mahallesi 2225 Sokak'ta bulunan bir binaya giren hırsızlar cep telefonu ve evden aldıkları anahtarla binanın yakınında park edilen otomobili çaldı. Esenyurt Asayiş Büro Amirligi'ne bağlı ekipler bölgede yaptıkları araştırmada hırsızlık olayından kısa süre önce kırmızı renkli bir taksinin bölgeye geldiğini, evden hırsızlık olayının ardından çalınan bir otomobili takip ettiğini belirledi. Kısa sürede taksi şoförüne ulaşıldı. Taksi şoförü aracına binen kişilerin Esenyurt'ta kendisi durdurduğunu farklı 3-4 adrese gittikten sonra Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanenin yakınına bıraktıklarını söyledi. Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtları incelenirken bu kişilerin girdiği bina tespit edildi. Polis ekipleri düzenledikleri operasyonda Resul Ö., İbrahim B., Ekrem E., İlker S., Ertan K., Ergün A., Kasım K.'yı yakaladı. Olayla ilgili 2 şüphelinin de aranmasına başlandı. Yakalanan şüphelilerin çaldığı cep telefonu ve otomobil sahiplerine teslim ediliyor. Şüpheliler ile ilgili evden hırsızlık, otomobil hırsızlığı, konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA