- Girdikleri evde çalacak malzeme bulamayan hırsızlar kapı pencereyi söktü

Bağ evine giren hırsızlar, evde değerli eşya bulamayınca evin kapı, pencere çerçeveleri ile elektrik panosunu sökerek, kayıplara karıştı

Polis, ilginç hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlattı.

GAZİANTEP - Gaziantep'te girdikleri bağ evinde değerli eşya bulamayan hırsızlar evin giriş kapısı, pencere, elektrik panosunu sökerek, kayıplara karıştı.

Olay Gaziantep'in Şahinbey İlçesine bağlı Batalhöyük mahallesine bağlı Abdurrahman Gökçek'e ait iki katlı bağ evinde meydana geldi. Gökçek'e ait bağ evine giren hırsızlar, değerli eşya bulamayınca evin pencerelerini ve kapılarını sökerek kaçtı. Kentin en işlek semtlerinden birinde meydana gelen olayda iki katlı bağ evinin bütün kapıları ve pencereleri çalan hırsızlar, evin elektrik panosunu da alıp kaçtı. Evine geldiğinde büyük şok yaşayan 75 yaşındaki Abdurrahman Gökçek, evin sadece duvarlarını yerinde bulabildi.

Mutfak tezgahı bile sökülüp çalınmış

Ev sahibi Gök, yaşadığı şaşkınlığın ardından girdiği evin içerisinde ikinci bir şoka daha uğradığını anlatarak, mutfaktaki tezgahın bile sökülerek, çalındığını kaydetti. Gök, "Evde demir içeren ne varsa söküp götürmüşler. Kapılarımız, pencerelerimiz bile sökülmüş. Musluğu sökmüşler üstelik su burada açık kalmış" diye konuştu.