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Polis, Erbaa, Güncel

Girdikleri atölyeden 100 bin liralık senet ve 10 bin lira çaldılar

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde demir doğrama atölyesine giren 2 şüpheli, matkap, demir kesme makası ve levye kullanarak açtıkları kasadan 100 bin lira değerinde senet ile 10 bin lirayı çaldı.

24.03.2020 17:19 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:20
Girdikleri atölyeden 100 bin liralık senet ve 10 bin lira çaldılar

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde demir doğrama atölyesine giren 2 şüpheli, matkap, demir kesme makası ve levye kullanarak açtıkları kasadan 100 bin lira değerinde senet ile 10 bin lirayı çaldı. Kısa sürede yakalanan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık olayı, geçen pazar günü Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan Serdar Davet'e ait demir doğrama atölyesinde yaşandı. Gece yarısı iş yerine giren F.H.N.(21) ve S.A.(20) matkap, demir kesme makası ve levye kullanarak kasayı açtı. İkili kasada bulunan 100 bin lira değerindeki senet ile 10 bin lirayı alıp kaçtı. Dün geldiği iş yerinde hırsızlığı fark eden Serdar Davet'in ihbarıyla polis, çalışma başlattı. Polis kısa sürede F.H.N. ve S.A.'yı çaldıkları senetler ile yakaladı. 10 bin lira ise bulunamadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

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