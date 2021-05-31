Girdiği yerden çıkamayınca ekipler seferber oldu
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Girdiği yerden çıkamayınca ekipler seferber oldu

Girdiği yerden çıkamayınca ekipler seferber oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir iş yerinin asma tavanında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren uğraşları sonucunda kurtarıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir iş yerinin asma tavanında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren uğraşları sonucunda kurtarıldı. Bulunduğu yerden çıkartılan yaramaz kediyi çevredeki bir iş yerinde çalışan kadın sahiplendi.

Olay, Ramazanpaşa Mahallesi Hükümet Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Bulvar üzerindeki özel bir otobüs firmasına ait yazıhanenin asma tavan arasından kedi sesi gelmesi üzerine çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Koruma Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve HAYDİ ekipleri kediyi bulunduğu yerden kurtarmak için uzun süre uğraştı. Müdahaleden korkan kedi sürekli yer değiştirince ekipler 2 saat boyunca kediyi bulunduğu yerden çıkartmak için çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan kedi bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaramaz kedi, çevredeki bir iş yerinde çalışan kadın tarafından sahiplenilirken ekipler normale döndü. - AYDIN

Girdiği yerden çıkamayınca ekipler seferber oldu
Girdiği yerden çıkamayınca ekipler seferber oldu
Girdiği yerden çıkamayınca ekipler seferber oldu
Girdiği yerden çıkamayınca ekipler seferber oldu
Girdiği yerden çıkamayınca ekipler seferber oldu
Girdiği yerden çıkamayınca ekipler seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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