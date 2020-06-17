Girdiği nehirde hayalleri de suya kapılan 13 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı
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Girdiği nehirde hayalleri de suya kapılan 13 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için girdiği Sakarya Nehri'nde hayalleri ile birlikte hayatını kaybeden ve ailenin tek çocuğu olduğu 13 yaşındaki ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi Gökdeniz Serbest son yolculuğuna uğurlandı.

Girdiği nehirde hayalleri de suya kapılan 13 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı
17.06.2020 13:35 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:48

Arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için girdiği Sakarya Nehri'nde hayalleri ile birlikte hayatını kaybeden ve ailenin tek çocuğu olduğu 13 yaşındaki ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi Gökdeniz Serbest son yolculuğuna uğurlandı.

Adapazarı ilçesi Turnadere Mahallesi'nde ikamet eden 13 yaşındaki Gökdeniz Serbest, 4 gün önce arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için nehre gitti. Nehirde yüzmekte olan 13 yaşındaki Serbest ile bir arkadaşı bir anda boğulma tehlikesi geçirdi. Gökdeniz Serbest bir süre sonra suda gözden kaybolurken, diğer boğulma tehlikesi geçiren çocuk ise kendi imkanlarıyla sudan çıktı. AFAD ve deniz polisi, arama çalışmasına hız kesmeden devam etti. Yapılan aramalar sonucunda 13 yaşındaki Serbest'in cansız bedenine kaybolduğu yerden 2 buçuk kilometre uzaklıkta 3'üncü gününde ulaşılmıştı. Acı haberi alarak olay yerinde sinir krizi geçiren Muhammer Serbest'e ise sağlık ekipleri müdahale etmişti.

Boş zamanlarında babasının kahvehanesine giderek yardım ediyordu

Mahalle sakinleri tarafından sevilen 13 yaşındaki Serbest'in, 8'inci sınıf öğrencisi olduğu ve Şehit Lokman Eker Ortaokulu'nda okuduğu öğrenildi. 13 yaşındaki çocuk, boş zamanlarında ise mahallede bulunan ve babasının işlettiği kahvehaneye giderek babasına yardım ediyordu. Lise sınavları hazırlığında olan ve girdiği nehirde hayatını kaybeden Serbest'in hayalleri de suya kapıldı. Ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen Serbest için Turnadere Mahalle Camii'nde cenaze namazı kılındı. Aile yakınları ve sevenlerinin katıldığı cenaze namazı, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak kılınırken, 13 yaşındaki Serbest, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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