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SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ MURAT NEHRİ'NDE BOĞULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUŞ'ta arkadaşlarıyla serinlemek için Murat Nehri'ne giren Polat Karadağ (21) boğuldu.

MUŞ'ta arkadaşlarıyla serinlemek için Murat Nehri'ne giren Polat Karadağ (21) boğuldu. AFAD ekiplerinin 4 saat nehirde aradıkları gencin cansız bedeni kurbağa adamlar tarafından bulundu.

Olay, saat 15.30 sıralarında Muş-Varto karayolunun 21'inci kilometresindeki Şenova köyü yakınından geçen Murat Nehri'nde meydana geldi. İki arkadaşıyla suya giren Polat Karadağ, bir süre sonra gözden kayboldu. Sudan çıkan arkadaşlarının jandarmaya haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, AFAD ise nehirde botla arama başlattı. Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, bölgede incelemelerde bulunarak suda kaybolan gencin ailesine tesellide bulundu.

KURBAĞA ADAMLAR BULDU

AFAD ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik arama çalışması sonuç vermeyince Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli Kurbağa Adamlardan yardım istendi. Polis dalgıçlar yaklaşık 1,5 saatlik arama sonucunda Karadağ'ın cansız bedenini olay yerinden 250 metre aşağıda buldu. Sudan çıkarılan gencin cesedini gören yakınları sinir krizi geçirdi. Ambulansa alınan Karadağ'ın cenazesi otopsi için Muş Devlet Hastanesine götürüldü.

SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ MURAT NEHRİ'NDE BOĞULDU

SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ MURAT NEHRİ'NDE BOĞULDU

SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ MURAT NEHRİ'NDE BOĞULDU

SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ MURAT NEHRİ'NDE BOĞULDU

SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ MURAT NEHRİ'NDE BOĞULDU

SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ MURAT NEHRİ'NDE BOĞULDU

SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ MURAT NEHRİ'NDE BOĞULDU

SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ MURAT NEHRİ'NDE BOĞULDU

SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ MURAT NEHRİ'NDE BOĞULDU

SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ MURAT NEHRİ'NDE BOĞULDU

SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ MURAT NEHRİ'NDE BOĞULDU

SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ MURAT NEHRİ'NDE BOĞULDU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ MURAT NEHRİ'NDE BOĞULDU - Haberler
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