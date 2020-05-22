Girdiği marketten 200 lira değerinde alkollü içecek çaldı...Hırsızlık anı kamerada
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Girdiği marketten 200 lira değerinde alkollü içecek çaldı...Hırsızlık anı kamerada

Girdiği marketten 200 lira değerinde alkollü içecek çaldı.

22.05.2020 16:23 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:28

Girdiği marketten 200 lira değerinde alkollü içecek çaldı...Hırsızlık anı kamerada

MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, bir marketten alkollü içecek çalarken güvenlik kamerası tarafından görüntülenen şüpheli polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Köyceğiz ilçe merkezinde bir markete giren O.K. yaklaşık 200 lira değerinde alkollü içeceği üzerindeki montun cebine koyarak iş yerinden çıktı. Çalışanların durumu fark etmesi üzerine Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğünden yardım istedi. Suç Araştırma Büro ekipleri marketin güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelinin O.K. olduğunu tespit etti.

Soruşturma başlatan ekipler, O.K.'yi kovalamaca sonucu ilçe merkezinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

O.K.'nin kameraya yansıyan görüntülerinde alkol şişesinin güvenlik kelepçesini sökerek cebine koyup marketten ayrıldığı görülüyor.

Girdiği marketten 200 lira değerinde alkollü içecek çaldı...Hırsızlık anı kamerada

Kaynak: İHA

Manşet

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