Girdiği kuyumcu dükkanından "demo" bilezikleri çalan şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Girdiği kuyumcu dükkanından "demo" bilezikleri çalan şüpheli yakalandı

09.02.2021 11:37 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:40
Girdiği kuyumcu dükkanından

Konya'da silahla soygun yapmak istediği kuyumcudan "demo" olarak tabir edilen 30 imitasyon bileziği çalan şüpheli, gözaltına alındı.

Konya'da silahla soygun yapmak istediği kuyumcudan "demo" olarak tabir edilen 30 imitasyon bileziği çalan şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ilçesi Aşık Şems Sokak'taki kuyumcudan silahla soygun yapan şüphelinin, yakalanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, izledikleri güvenlik kamerası ve çay içilen bir bardaktan alınan parmak izlerinden, şüphelinin çeşitli suçlardan 23 kaydı bulunan Sezer K. (35) olduğunu tespit etti.

Bileziklerin sahte olduğunu emniyette öğrenmiş

Polis ekiplerince kısa sürede yakalan şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, "Sokakta gezerken kuyumcuyu gözüme kestirdim. İş yerinin karşısında oturup çay içtim. Yaklaşık iki saat bekledim. Dükkan boşalınca içeriye girip soygun yaptım" dediği öğrenildi.

Kuyumcudan çaldığı bileziklerin sahte olduğunu emniyette öğrendiği belirtilen zanlı, 25 bileziği polise teslim etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusuna, "Zevk için yaptım. O da sahte çıktı. Bir daha öyle yapmasınlar, oraya gerçek altın koysunlar" dedi.

Olay

Konya'da bir kuyumcuya giren kişi, belindeki silahı çıkararak dükkan sahibinden vitrindeki bilezikleri verdiği torbaya doldurmasını istemiş, dükkan sahibi Mehmet Bağcıatal da kuyumcular arasında "demo" olarak tabir edilen imitasyon 30 bileziği torbaya doldurup şüpheliye vermişti.

Silahlı soyguncu torbayı aldıktan sonra dükkandan çıkıp koşarak uzaklaşmış, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Fatma Şahin Muharrem İnce Süleyman Soylu Leyla Şahin Usta
Magazin Buse Varol Cem Yılmaz Barış Manço Bülent Serttaş
Spor Erol Bulut Arda Turan Cenk Tosun Fatih Terim Dorukhan Toköz
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Girdiği kuyumcu dükkanından "demo" bilezikleri çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 11:54:15. #1.16#
title