Girdiği evden zeytinyağı çaldı
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Girdiği evden zeytinyağı çaldı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, girdiği evden zeytinyağı çalan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

13.01.2020 15:23 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:23
Girdiği evden zeytinyağı çaldı

GAZİANTEP'in ilçesinde, girdiği evden zeytinyağı çalan şüpheli, tarafından yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 'ndeki bir evde 2 gün önce yaşanan hırsızlık olayının ardından çalışma başlattı. Evden 1 dizüstü bilgisayar, 2 tablet bilgisayar ile 20 kilogram zeytinyağı çalan şüphelinin aynı mahallede yaşayan İ.K. (23) olduğu tespit edildi.Gözaltına alınan İ.K.'nin evinde çalınan malzemeler ele geçirildi. Şüpheli, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
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