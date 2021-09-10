GİRDİĞİ EVDEN 80 BİN LİRA ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
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GİRDİĞİ EVDEN 80 BİN LİRA ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN'da girdiği evden 80 bin lira çalan Buse Y. (23), polis ekiplerince yakalandı.

SAMSUN'da girdiği evden 80 bin lira çalan Buse Y. (23), polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, 8 Eylül'de öğle saatlerinde İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde bir evden 80 bin lira çalındığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, şüphelinin Buse Y. olduğunu ve girdiği evde 15 dakika kalıp parayı çaldığını tespit etti. Buse Y., Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki adresine yapılan baskında yakalanıp, gözaltına alındı. Buse Y. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

GİRDİĞİ EVDEN 80 BİN LİRA ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
GİRDİĞİ EVDEN 80 BİN LİRA ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
GİRDİĞİ EVDEN 80 BİN LİRA ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
GİRDİĞİ EVDEN 80 BİN LİRA ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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GİRDİĞİ EVDEN 80 BİN LİRA ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
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