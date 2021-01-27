Girdiği evden 200 bin liralık ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı
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Girdiği evden 200 bin liralık ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı

27.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:05
Girdiği evden 200 bin liralık ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde girdiği evden 200 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan ve farklı suçlardan 30 kaydı bulunan Ö.G adlı kadın, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde girdiği evden 200 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan ve farklı suçlardan 30 kaydı bulunan Ö.G adlı kadın, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kartepe ilçesinde geçen yıl Kasım ayında bir evden 200 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili polis ekiplerince yürütülen çalışmada şüphelinin Ö.G adlı kadın olduğu saptandı. Yapılan incelemede çeşitli suçlardan 30 kaydı olduğu belirlenen Ö.G İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Ö.G tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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