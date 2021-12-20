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Girdiği evde suçüstü yakalanan hırsız tutuklandı

Girdiği evde suçüstü yakalanan hırsız tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evde hırsızlık yaparken polis ekiplerince suçüstü yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evde hırsızlık yaparken polis ekiplerince suçüstü yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Ev sahibinin hırsızlık ihbarı üzerine adrese gelen Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, K.S.S. adlı kişiyi evden hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. K.S.S.'nin üzerinden ev sahibine ait bir miktar ziynet eşyası ve kilit açmaya yarayan aletler çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.S.S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Girdiği evde suçüstü yakalanan hırsız tutuklandı

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