Girdiği evde ne bulduysa çaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Girdiği evde ne bulduysa çaldı

İhlas Haber Ajansı / Onur Dal - Haberler | Yerel

Girdiği evde ne bulduysa çaldı Otomobil lastiği, televizyon, tencere ve tava çalan şahsı polis yakaladı Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde girdiği evden otomobil lastiği, televizyon, tencere ve tava çalan şahıs polisin başarılı takibi ile yakalandı.

Girdiği evde ne bulduysa çaldı

Otomobil lastiği, televizyon, tencere ve tava çalan şahsı polis yakaladı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde girdiği evden otomobil lastiği, televizyon, tencere ve tava çalan şahıs polisin başarılı takibi ile yakalandı.

Olay, Bolvadin ilçe merkezi Kestemet Mahellesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evindeki 4 otomobil lastiği ile televizyon, tencere ve tava olmadığını gören Ş.R.Y., 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptıkları incelemelerde olayı S.C.K., isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit etti. Bunun üzerine şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli S.C.K., işlemlerinin ardından polis ekipleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

Girdiği evde ne bulduysa çaldı

İhlas Haber Ajansı / Onur Dal - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title