Girdiği Elektrik Trafosunda Akıma Kapılan Kedi Telef Oldu

Girdiği Elektrik Trafosunda Akıma Kapılan Kedi Telef Oldu

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, bir elektrik trafosuna giren sokak kedisi, akıma kapılarak telef oldu.

Girdiği Elektrik Trafosunda Akıma Kapılan Kedi Telef Oldu

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, bir elektrik trafosuna giren sokak kedisi, akıma kapılarak telef oldu.

Olay, Selahaddin Eyyubi Mahallesi, Mektep Sokak'taki elektrik trafosunda meydana geldi. Sabah saatlerinde işe giden bir kişi, trafoda kedi ölüsü olduğunu gördü. Bu kişi, DEDAŞ'ı arayarak durumu bildirdi. Elektrik dağıtım şirketi görevlileri, akıma kapılarak telef olduğunu belirledikleri kediyi trafodan çıkardı.

- Mardin

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