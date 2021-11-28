GİRDİĞİ APARTMANDA AYAKKABILARINI ÇIKARIP, BİSİKLET ÇALDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GİRDİĞİ APARTMANDA AYAKKABILARINI ÇIKARIP, BİSİKLET ÇALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bir apartmana giren şüpheli, ayakkabılarını çıkarıp bisiklet çaldı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bir apartmana giren şüpheli, ayakkabılarını çıkarıp bisiklet çaldı. O anlar, binadaki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Yüksekova ilçesinde meydana geldi. Yeşildere Mahallesi'ndeki bir apartmana giren şüphelinin bisiklet çaldığı anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; ayakkabılarını çıkaran şüphelinin, bisikleti bulunduğu yerden alıp götürdüğü görülüyor. Görüntülerin devamında bisikleti çalan şüphelinin hızlıca binadan çıkıp, uzaklaştığı yer alıyor. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GİRDİĞİ APARTMANDA AYAKKABILARINI ÇIKARIP, BİSİKLET ÇALDI

GİRDİĞİ APARTMANDA AYAKKABILARINI ÇIKARIP, BİSİKLET ÇALDI

GİRDİĞİ APARTMANDA AYAKKABILARINI ÇIKARIP, BİSİKLET ÇALDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title