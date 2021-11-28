GİRDİĞİ APARTMANDA AYAKKABILARINI ÇIKARIP, BİSİKLET ÇALDI
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bir apartmana giren şüpheli, ayakkabılarını çıkarıp bisiklet çaldı.
YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bir apartmana giren şüpheli, ayakkabılarını çıkarıp bisiklet çaldı. O anlar, binadaki güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, gece saatlerinde Yüksekova ilçesinde meydana geldi. Yeşildere Mahallesi'ndeki bir apartmana giren şüphelinin bisiklet çaldığı anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; ayakkabılarını çıkaran şüphelinin, bisikleti bulunduğu yerden alıp götürdüğü görülüyor. Görüntülerin devamında bisikleti çalan şüphelinin hızlıca binadan çıkıp, uzaklaştığı yer alıyor. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.