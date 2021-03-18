Girdiği adreste ev sahibini bıçaklayan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Girdiği adreste ev sahibini bıçaklayan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı

18.03.2021 07:28 | Son Güncelleme: 18.03.2021 07:34
Girdiği adreste ev sahibini bıçaklayan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı

İZMİR'in Konak ilçesinde, 17 yaşındaki hırsızlık zanlısı girdiği evde kendini fark eden ev sahibini bıçakladı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, 17 yaşındaki hırsızlık zanlısı girdiği evde kendini fark eden ev sahibini bıçakladı. Ev sahibinin müdahalesi ile etkisiz hale getirilen hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Göztepe Mahallesi 107 sokaktaki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, D.K. (17) hırsızlık amacıyla Muhammed A.'ya ait (45) daireye girdi. Eve hırsız girdiğini fark eden Muhammed A., yaptığı müdahale ile hırsızı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Fakat arbede sırasında, D.K. yanındaki bıçakla Muhammed A.'yı karnından bıçakladı. Fakat mücadeleyi sürdüren ev sahibi, hırsız D.K.'yı etkisiz hale getirerek polisten yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, etkisiz hale getirilen D.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yaralı ev sahibi, sağlık ekipleri tarafından Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Gözaltına alınan D.K., ise Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


- İzmir
Girdiği adreste ev sahibini bıçaklayan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı
Girdiği adreste ev sahibini bıçaklayan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Nükhet Duru Deniz Çakır Demet Akalın Yılmaz Erdoğan
Spor Mesut Özil Caner Erkin Abdullah Avcı Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Girdiği adreste ev sahibini bıçaklayan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 07:35:29. #1.14#
title