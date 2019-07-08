- Girdiği 34 evden sadece "kıyafet" çaldı

Kırıkkale'de "kıyafet" çalan şüpheli tutuklandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de girdiği 34 evden sadece "kıyafet" çalan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık için evin penceresinden girdiği anlar ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Kırıkkale'de çeşitli hırsızlık suçlarından 7 yıl cezaevinde yatıp, 8 ay öncede serbest bırakılan Turcan E. apartman dairelerinin ve balkon kapılarından girdiği 34 evden sadece "kıyafet" çaldı. Hırsızlık ihbarlarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, güvenlik kameralarınca tespit edilen Turcan E'yi gözaltına aldı. Hırsızlık için evin penceresinden girdiği anlar ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen Turcan E. buradaki yapılan tahkikatın ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edildi. Turcan E., işlediği "hırsızlık" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA