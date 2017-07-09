- Giray Bulak: "Yerli oyuncuyu bulmakta ve almakta zorlanıyoruz"



BOLU - Adana Demirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, yerli oyuncu bulmakta zorlandıklarını ve yabancı oyuncular üzerinde çalıştıklarını söyledi.

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Bolu'nun Karacasu Beldesi'nde bulunan bir otelde geçirdiği kamp döneminin ilk bölümünde 1 haftayı geride bıraktı. Yeni transferler Edin Rüstemovic ve Abdulkadir Parmak'ın da katıldığı sabah antrenmanı sonrası açıklama yapan teknik direktör Giray Bulak, "Kamp dönemimiz 15'er günlük iki aşamalı olacak. İlk dönemimizde birisi yarın olmak üzere iki hazırlık maçı yapacağız. İlk dönemi 15'inde bitirdikten sonra 18'inde ikinci dönem için tekrar toplanacağız" dedi.

"Umarım ikinci dönem tam takım halinde burada çalışabiliriz"

Alt yapı oyuncularını da kampa dahil ettiklerini ifade eden Bulak, "Onları da görmek ve değerlendirmek amaçlı aramızda tuttuk. Şimdilik iyi gidiyor. İstediğimiz oyuncuları tespit ettik alamadık ama birer ikişer almaya devam ediyoruz. Dolayısıyla bu ilk dönem kampımızı hem birbirimizi tanıyabilme hem genç oyunculara yer verebilme hem de transferlerimizi olgunlaştırabilme dönemiydi. Umarım ikinci dönem tam takım halinde burada çalışabiliriz" şeklinde konuştu.

Yeni sezona yeni bir futbolcu grubuyla devam etmesinin, sonuçsal anlamda Adana Demirspor camiası üzerinde hayal kırıklığı olduğunu ve hedefe giden bir takımın son hafta alınan 1 puanla ancak ligde kalabildiğini söyleyen Bulak, "O oyuncu grubunun bizim çok da işimizi görebileceğini düşünmediğimiz için yeni bir oyuncu grubuyla yeni bir yola ve hikayeye başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İstediğimiz oyuncuları almak için çalışıyoruz"

Takıma katmak istediği ve kattığı transferler hakkında da açıklamalarda bulunan Bulak, yabancı oyuncular üzerinde çalıştıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1 aydır ekip halinde hem Adana'da hem burada bir çok oyuncuyu taradık, elemeden geçirdik.İstediğimiz oyuncuları almak için tabi ki bu çabamız. Yerli oyuncuyu bulmakta ve almakta zorlanıyoruz. Hem fiyat bakımından yüksek rakamlar hem de sayısal olarak azlar. Tabi sayısal olarak az olunca fiyat yükseliyor. Tespit ettiğimiz bir kaç tane daha yabancı oyuncu var. Katılanlar ise aşağı yukarı istediğimiz futbolculardı. Katılacak olanlar da tespit ettiğimiz oyuncular. O bakımdan yabancılarda sorun yaşayacağımızı tahmin etmiyorum. Sadece hazırlık dönemi hariç. Yerli oyuncular da geldiklerinde yeniden bir yapılanma olacak. Yeniden bir çalışma dönemi geçirilecek. Birkaç mevkinin dışında aşağı yukarı tespit ettiğimiz futbolcuları kadromuza katıyoruz."