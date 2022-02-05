Giray Bulak: "Ümit ediyorum bu bir silkiniş olur"

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Burak, Tuzlaspor galibiyetinin ardından, "Ümit ediyorum bu bir silkiniş olur. Eğer önümüzdeki maçlarda ligde kalmak için yeterli puanları alabilirsek belki hikaye yazabiliriz" dedi.

Balıkesirspor, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşılaştığı Tuzlaspor'u 2-0 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında maçı değerlendiren Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Burak, "Galibiyetten daha önemli şeyler var. Biz bazı değerlerin peşinde koşuyoruz. Kulübün daha sağlıklı yapıya ulaşabilmesi için borcunun düzenlenmesi bizim önceliğimiz. Çünkü, zaten borcumuz var. Belki bunun parası bulunup iki türlü borçlanma olabilir, hem alacağınız oyuncuya hem elinizdeki oyuncuya ama biz bunu kabul etmedik. Kendi oyuncularımızı değerli kılarak, onlara önem vererek devam etmek istiyoruz. Gelecek olan neyse de onlarla borcumuzu temizlemek istiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi oynadılar, iyi konsantre oldular. Genç oyuncular var, gelişmek isteyen oyuncular var. Yaşlılar da onlara yardım ediyor. Dolayısıyla aynı kararlılıkla, ciddiyetle bu çalışmalar devam edecek. İnşallah kazanabildiğimiz maçları kazanacağız. 8 puandaydık, şimdi çift haneli olduk. Ümit ediyorum bu bir silkiniş olur. Önümüzdeki puanlar zaten ligde kalmak için aritmetik olarak yeterli. Eğer bunları alabilirsek belki bir hikaye yazabiliriz. Ama galibiyetten daha değerli şeyler var bunu oyuncularımla paylaşıyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum, iyi oynadılar, rakibe de bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor