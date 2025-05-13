Giray Altınok kaç yaşında, nereli soruları özellikle genç izleyiciler tarafından sıkça yöneltiliyor. Oyunculuk kariyerinde geniş bir yelpazede projelere imza atan Altınok, aynı zamanda tiyatrocu ve senarist kimliğiyle de tanınıyor. Giray Altınok kimdir sorusuna yanıt arayanlar, onun hem ekran hem de sahne performanslarına büyük ilgi gösteriyor. Peki, Giray Altınok kimdir? Giray Altınok kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

GİRAY ALTINOK KİMDİR?

Giray Altınok, 11 Aralık 1983 tarihinde Tokat'ın Erbaa ilçesinde doğmuş, çocukluğunu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçirmiştir. Aslen İzmirli olan Altınok'un ailesi İzmir Seferihisar kökenlidir. 2025 itibarıyla 41 yaşındadır.

GİRAY ALTINOK KARİYERİ HAKKINDA

Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 2004 yılında İstanbul'a taşınarak Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk eğitimi almıştır. Oyunculuk kariyerine 2011 yılında "Kaybedenler Kulübü" filmindeki ressam rolüyle adım atan Altınok, "Labirent", "Vücut", "G.D.O. Kara Kedi", "Tut Sözünü" ve "Düğün Dernek 2: Sünnet" gibi filmlerde rol almıştır.

Televizyon dünyasında ise "Güldür Güldür Show" programında canlandırdığı Feridun karakteriyle tanınmıştır. Ayrıca, BluTV'de yayınlanan "Prens" dizisinde başrol oynamış ve bu performansıyla 2024 Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Komedi Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır.

Tiyatro alanında da aktif olan Altınok, 2013 yılında Cansu Diktaş ile birlikte "Şaft Tiyatro"yu kurmuştur. "100", "Buyur Bi'De Burdan Bak" ve "Siz Tek Ben Hepiniz" gibi tiyatro oyunlarında hem oyuncu hem de yazar olarak görev almıştır.

Giray Altınok, oyunculuk, senaristlik ve yönetmenlik alanlarında başarılı kariyerine devam etmektedir.