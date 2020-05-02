Giovanni Guidetti ve teknik ekibi ile voleybol söyleşileri devam edecek

Türkiye'de görev yapan voleybol antrenörleri arasında iletişimi geliştirmek, bilgi ve beceri paylaşımında bulunmak amacıyla planlanan söyleşilere, A Milli Kadın Voleybol Takımı başantrenörü Giovanni Guidetti ve teknik ekibinin katılımıyla mayıs ayında da devam edilecek.