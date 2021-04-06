SPOR Giovanni Guidetti: Harika bir takım oyunu oynadık
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SPOR Giovanni Guidetti: Harika bir takım oyunu oynadık

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Giovanni Guidetti: Harika bir takım oyunu oynadıkCansu Özbay: Kazandığımız için çok mutluyumİSTANBUL,(DHA)VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti, Misli.

Maçta arkadaşına öfkelenen Caner, sinkaflı küfür etti, bu da ekranlardan duyuldu
Maçta arkadaşına öfkelenen Caner, sinkaflı küfür etti, bu da ekranlardan duyuldu
İç sahada kazanmakta zorlanan Fenerbahçe, 'suskun' Tanzanyalı forvetiyle puanları topluyor
İç sahada kazanmakta zorlanan Fenerbahçe, 'suskun' Tanzanyalı forvetiyle puanları topluyor

SPOR Giovanni Guidetti: Harika bir takım oyunu oynadık

Cansu Özbay: Kazandığımız için çok mutluyum

İSTANBUL,(DHA)

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti, Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off yarı final ikinci maçında Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup edip seride 2-0 öne geçerek finale yükseldikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, 'İlk maçtaki gibi, harika bir takım oyunu oynadık. Sonuçtan memnunum' dedi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off yarı final ikinci maçında THY'yi 3-0 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve finale yükselen ilk takım oldu. Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, takımın oyunundan memnun olduğunu söyledi. Guidetti, 'İlk maçtaki gibi oynadık. Harika bir takım oyunu oynadık. Her zamanki gibi bazı kısımlarda daha iyi olabilirdik elbette. Bu sonuçtan memnunum çünkü THY'nin çok iyi oyuncuları var ve ligde dördüncü olmayı hak ettiler. İyi oynuyorlar, şimdiye kadar iyi bir sezon ortaya koydular. Kesinlikle bizim için kolay bir rakip değildi. Bu galibiyet ile birlikte tur üçüncü maça uzamadığı için bir gün kazandık. Bu çok önemli çünkü uzun ve zorlu bir final bekliyorum. Eczacıbaşı veya Fenerbahçe fark etmez, uzun ve zorlu bir final olacak' ifadelerini kullandı.

CANSU ÖZBAY: KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM

Sarı siyahlı takımın pasörü Cansu Özbay ise bu maçı kazanmanın çok önemli olduğunu söyledi. Özbay, yaptığı açıklamada şöyle konuştu: 'Bu maçı kazanmak, hem seriyi eşitlememek hem de tekrardan finale kalabilmek için çok önemliydi. Kazandığımız için çok mutluyum. Çok güzel bir takım oyunu sergilediğimizi düşünüyorum, çok güzel oynadık. Eczacıbaşı - Fenerbahçe serisi 1-1 oldu. 3. maçı bekleyeceğiz. Kim gelirse gelsin iki takım da çok iyi olduğu için hiç fark etmez. Rakibimizi bekliyoruz.?

SPOR Giovanni Guidetti: Harika bir takım oyunu oynadık
SPOR Giovanni Guidetti: Harika bir takım oyunu oynadık
SPOR Giovanni Guidetti: Harika bir takım oyunu oynadık
SPOR Giovanni Guidetti: Harika bir takım oyunu oynadık
SPOR Giovanni Guidetti: Harika bir takım oyunu oynadık
SPOR Giovanni Guidetti: Harika bir takım oyunu oynadık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Cahit Özkan Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş
Magazin Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç İbrahim Çelikkol
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SPOR Giovanni Guidetti: Harika bir takım oyunu oynadık - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 12:38:51. #1.15#
title