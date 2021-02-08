Giovanni Guidetti: Çok iyi performans gösterdiğimiz bir maç oldu

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 27'nci haftasında VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Eczacıbaşı VitrA'yı VakıfBank Spor Sarayı'nda 25-19, 25-20 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Giovanni Guidetti derbinin ardından açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARIMIN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"Oyuncuların gösterdiği performanstan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Guidetti, "Bu galibiyetten dolayı çok mutluyum. Uzun zamandır zorlu maçlar oynamıyoruz. Güçlü rakiplerle uzun zamandır karşılaşmıyoruz. Takımdan nasıl bir reaksiyon alacağımdan emin değildim. Ancak takımın çok hazır, odaklı ve agresif olduğunu görmek beni çok memnun etti. Bence çok iyi performans gösterdiğimiz bir maç oldu" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı