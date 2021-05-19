Giovanni Guidetti: "Bizi zor ve uzun bir sezon bekliyor, planımız hazır"
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Giovanni Guidetti: "Bizi zor ve uzun bir sezon bekliyor, planımız hazır"

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort - Haberler | Spor

- Giovanni Guidetti: "Bizi zor ve uzun bir sezon bekliyor, planımız hazır" A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti: "Bu yazın en büyük hedefi olimpiyatlara tam takım ve düzgün bir şekilde gidebilmek" Filenin Sultanları, medya günü düzenledi A Milli Kadın Voleybol...

- Giovanni Guidetti: "Bizi zor ve uzun bir sezon bekliyor, planımız hazır"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti:

"Bu yazın en büyük hedefi olimpiyatlara tam takım ve düzgün bir şekilde gidebilmek"

Filenin Sultanları, medya günü düzenledi

İSTANBUL - A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, kendilerini zor ve uzun bir sezon beklediğini ifade ederek, "Onun için ne yapacağımızı biliyoruz. Planımız hazır. Nasıl çalışacağımızı biliyoruz. Süreç bizim istediğimiz gibi ilerliyor" dedi.

Bu yaz Voleybol Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda teknik ekip ve oyuncuların katılımıyla medya günü düzenledi. Etkinlikte A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 20 gündür takımın birlikte olduğunu belirten Guidetti, "Öncelikle şu anda olmak istediğimiz yerdeyiz. Çok iyi bir şekilde çok iyi bir atmosferde, istekli bir şekilde çalışıyor. Ufak tefek problemlerimiz tabii var. Ama bunlar olması gereken problemler. Biz çok zor ve uzun bir sezon bekliyor. Onun için ne yapacağımızı biliyoruz. Planımız hazır. Nasıl çalışacağımızı biliyoruz. Süreç bizim istediğimiz gibi ilerliyor" diye konuştu.

İki grup milli takım oluşturmalarıyla ilgili bilgiler veren başarılı başantrenör, "Öncelikle federasyonumuza bu organizasyon için çok teşekkür ediyorum. Çünkü dünyada böyle bir organizasyonu bu şekilde iyi yapabilen ve yönetebilen çok az ülke var. 35 tane şu an aktif olarak çalışan oyuncumuz var. Birkaç tane de eksiklerimiz var. İki tarafta da çalışmalarımız çok iyi bir şekilde devam ediyor. Bu iki grubu neye göre ayırdık; birinci grup bundan önceki süreçte 4 senelik süreçte milli takıma yardım etmiş ve olimpiyata gitmesi için takımda ter dökmüş, takımda forma giymiş oyunculardan oluşuyor. Diğer grup ise iki senelik göstermiş oldukları performansla seçtik. Diğer grubumuz yaşça genç. Hep altyapı milli takımımızda hem de ligimizde göstermiş oldukları performansa dayanarak seçtik. Onlar milli takımımızın geleceğini oluşturuyor. Onları hazırlıyoruz. Bununla birlikte onları VNL'de, olimpiyatta ve Avrupa Şampiyonası'nda da kullanabilecek şekilde de antrenman yaptırıyoruz ve adapte ettirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Dünyadaki her takımı yenebileceğimize de inanıyoruz"

Ankara'da yaşadıkları Avrupa Şampiyonası'nın harika bir deneyim olduğunu ifade eden Guidetti, "Bununla birlikte burada gördük ki, bu takım her şeyi yapabilir. Eğer biz sonuna kadar mücadele edersek, çalışırsak, oynarsak, takım olarak birlikte hareket edebilirsek dünyadaki en iyi takım olmadığımızı biliyoruz ama dünyadaki her takımı da yenebileceğimize de inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bahane üretmiyoruz, çözüm üretiyoruz"

Herkes için çok uzun ve yorucu bir sezon olduğunu vurgulayan Giovanni Guidetti, "Bu saydığımız şartlar herkesin için geçerliydi. O yüzden biz bunu bir bahane olarak kullanmıyoruz. Bizim kullandığımız hep birbirimize söylediğimiz bir şey var; biz bahane üretmiyoruz, çözüm üretiyoruz. Bunun için çözümler üreteceğiz. Biz VNL sürecini yorgunluklarımızı gidermek, sakatlıklarımızı halletmek için kullanacağız. Bu yazın en büyük hedefi olimpiyatlara tam takım ve düzgün bir şekilde gidebilmek. Bütün hazırlığımızı ona göre yapıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Giovanni Guidetti: 'Bizi zor ve uzun bir sezon bekliyor, planımız hazır'
Giovanni Guidetti: 'Bizi zor ve uzun bir sezon bekliyor, planımız hazır'
Giovanni Guidetti: 'Bizi zor ve uzun bir sezon bekliyor, planımız hazır'
Giovanni Guidetti: 'Bizi zor ve uzun bir sezon bekliyor, planımız hazır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort

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