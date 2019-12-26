Giovani dos Santos'un Tijuana'ya Karşı Etkileyici Performansı
Meksika Liga MX'te Club America forması giyen Meksikalı Giovani dos Santos'un 2019-20 sezonunda Tijuana'ya karşı bir gol bir asistlik performansıyla takımını 3-1'lik galibiyete taşıdığı performansa yakından göz atalım.
26.12.2019 14:17 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:17
Meksika Liga MX'te Club America forması giyen Meksikalı Giovani dos Santos'un 2019-20 sezonunda Tijuana'ya karşı bir gol bir asistlik performansıyla takımını 3-1'lik galibiyete taşıdığı performansa yakından göz atalım.
Kaynak: Dugout
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