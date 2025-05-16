Son dönemde Avrupa'daki siyasi gelişmelerin odak noktası haline gelen Giorgia Meloni, sert çıkışları ve milliyetçi söylemleriyle dikkat çekiyor. "İtalya Başbakanı Meloni kaç yaşında, nereli?" gibi sorular da medya ve kamuoyu tarafından sıkça merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Giorgia Meloni kimdir? İtalya Başbakanı Meloni kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

GIORGIA MELONI KİMDİR?

Giorgia Meloni, 15 Ocak 1977'de Roma'da doğdu. Babası Francesco Meloni Sardinyalı, annesi Anna Paratore ise Sicilyalıdır. Babası, Giorgia henüz bir yaşındayken ailesini terk ederek Kanarya Adaları'na taşındı. Bu evlilikten Giorgia'nın dört üvey kardeşi oldu. Babası daha sonra uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giydi ve 1995 yılında İspanya'da hapse atıldı. Meloni, onunla son kez 2006 yılında temas kurdu.

Çocukluğunu Roma'nın işçi sınıfı mahallesi Garbatella'da geçirdi. Babasının ayrılığı sonrası aile daha mütevazı şartlarda yaşamak zorunda kaldı. Meloni, otobiyografisinde çocukluk deneyimlerinin siyasi görüşlerini etkilediğini ifade etti. Arianna adında bir kız kardeşi vardır.

Meloni, 1992 yılında henüz 15 yaşındayken, neo-faşist İtalyan Sosyal Hareketi'nin (MSI) gençlik kolu Gençlik Cephesi'ne katıldı. Öğrencilik yıllarında eğitim reformlarına karşı düzenlenen protestolara katıldı ve "Gli Antenati" adlı öğrenci organizasyonunu kurdu.

Giorgia Meloni

1996'da MSI'nin halefi olan Ulusal İttifak'ın (AN) öğrenci hareketi lideri oldu. 1998'de Roma Eyalet Meclisi üyeliğine seçildi. 2004'te AN'nin gençlik kolunun ilk kadın başkanı oldu.

2006'da Ulusal İttifak'tan milletvekili seçildi ve Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Aynı yıl gazetecilik yapmaya başladı. Berlusconi hükûmeti lehine tartışmalı yasaları savundu.

2008'de 31 yaşında İtalya Gençlik Bakanı oldu. Bu görev, onu Birleşik İtalya tarihinin en genç ikinci bakanı yaptı. 2009'da partisi Forza Italia ile birleşerek Özgürlük Halkı adını aldı. Gençlik kolunun başkanlığını da yürüttü.

2012'de Meloni, Ignazio La Russa ve Guido Crosetto ile birlikte "İtalya'nın Kardeşleri" (FdI) adlı yeni bir siyasi parti kurdu. 2013'te partisi %2 oy aldı. 2014'te partinin başkanı oldu ve Avrupa Parlamentosu seçimlerine katıldı ancak barajı geçemedi.

2015'te "Our Land" isimli bir siyasi komite kurarak halk desteğini artırmaya çalıştı. 2016'da LGBT haklarına karşı Aile Günü mitingine katıldı ve evlat edinmeye karşı olduğunu açıkladı. Aynı yıl Roma Belediye Başkanlığı'na aday oldu, ancak ikinci tura kalamadı.

2018'de FdI, merkez sağ koalisyonla birlikte seçimlere girdi ve oy oranını artırdı. Meloni, Lazio'dan milletvekili seçildi. Bu dönemde sağ popülist Lega ile daha yakın ilişkiler kurdu.

2019'da yaptığı konuşma ve "Ben Giorgia'yım" sloganı, sosyal medyada viral oldu. Bu olay, halk nezdinde popülaritesini büyük ölçüde artırdı.

Giorgia Meloni

2021'de Aspen Enstitüsü'ne katıldı. Aynı yıl, aşırı sağcı İspanyol partisi Vox tarafından hazırlanan Madrid Şartı'nı imzaladı. Konuşmalarında "doğal aile", "güvenli sınırlar" gibi muhafazakâr temaları vurguladı. 2022'de ABD'deki CPAC Konferansı'na katılarak ilerici fikirlere karşı muhafazakâr değerleri savundu.

2022 hükûmet krizi sonrası erken seçim kararı alındı. FdI, merkez sağ ittifakta en fazla oy alan parti oldu ve Meloni, İtalya'nın ilk kadın başbakanı olarak tarihe geçti.

Kabinesini 22 Ekim 2022'de kurdu ve güven oylamasını mecliste rahatça kazandı. Başbakan olarak yaptığı ilk konuşmada İtalyan kadın figürlere teşekkür ederek "cam tavanı kırdığını" ifade etti. Meloni'nin liderliğindeki hükûmet, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana İtalya'nın en sağcı hükûmeti olarak tanımlandı. Eleştirmenler onu Benito Mussolini'den bu yana gelen ilk aşırı sağcı lider olarak görürken, bazıları bu tanımlamayı abartılı buldu. Meloni ise faşist geçmişi reddediyor ve kendini "İtalyan, Hıristiyan, kadın ve anne" kimlikleriyle tanımlıyor.