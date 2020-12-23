Gintek inşaat sahibi kim? Gintek inşaat yönetim kurulu üyeleri!

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Atila Ergin'in 1974 yılında aktif çalışma hayatına başlayarak atılan temellerin üzerine kurulmuş olan Gintek Grubu; 1987 yılından itibaren 30 yılı aşkın süredir faaliyet göstermekte ve başarılı bir çok projeye imza atmaktadır. Gintek inşaat sahibi kim? Gintek inşaat yönetim kurulu üyeleri!

Bir çok projeye imza atan ve Gintek inşaat sahibi kim? Gintek inşaat yönetim kurulu üyeleri! Detayalar haberimizde.

GİNTEK İNŞAAT KİMİN?

Atila Ergin, 3 Mart 1951 Yılında Ordu ilinin Gölköy ilçesinde doğmuş, ilk, orta ve lise öğrenim hayatını Orduda tamamlamıştır. 1974 yılında Karedeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden mezun olduktan sonra 1974-1977 yılları arasında İller Bankası Genel Müdürlüğünde İçme Suyu ve Kanalizasyon Departmanında İnşaat Mühendisi olarak çalışma hayatına başlamış, 1977 yılında kamu sektöründen özel sektöre geçerek 1982 yılına kadar çeşitli şantiye şefliği ve proje müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 1982 yılında Eka İnşaatı kurmuş, yönetim kurulunda kamu ve özel sektöre mühendislik hizmetleri üretmiştir. 1987 Yılında DEKORA A.Ş. firmasını kurarak bugünkü GİNTEK GRUBU'nun temellerini oluşturmuş ve 1998 yılında DEKORA A.Ş. firmasında ünvan değişikliğine giderek GİNTEK İNŞAAT A.Ş.'yi oluşturmuştur. 1995 yılında sağlık sektörüne girerek CİTY HOSPITAL hastanesini kurmuş olup, yönetim kurulu başkanlığı görevini 3 yıl boyunca yürütmüştür. Şu anda fiilen GİNTEK GRUBU'nun Yönetim Kurulu Başkanı görevini yürütmektedir.

GİNTEK İNŞAAT YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yönetim Kurulu Üyesi - İcra Kurulu Başkanı (Genel Müdür)

Ateş Ergin, 2004 yilinda Kültür Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden mezun olduktan sonra, 2006 yılında da Politecnico di Milano Universitesi Stratejik Design ve Pazarlama yüksek lisansından mezun olmuştur.2007 yılında grup bünyesine katılarak çalışma hayatına başlamış ve çeşitli şantiyelerde mühendislikten şantiye şefliğine kadar tecrübe kazanmıştır. 2011 Yılında Elektrik ve Enerji sektöründe hizmet veren ELENMAK A.Ş. firmasını oluşturup, 2 yıl süreçle Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmüş, 2013 yılında Yönetim Kurulu Üyeliğine atanarak şirketin şantiye koordinatörlüğünü üstlenmiştir. 2015 yılında GİNTEK GRUBUNUN İcra Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiş olup, Genel Müdür (C.E.O.) ünvanı ile görevlerini yürütmektedir.

Arda ERGİN

Yönetim Kurulu Üyesi - İdari ve Mali İşler Başkanı (Finans Müdürü)

Arda Ergin, 2010 yılında Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, 2012 yılında da City University London Cass Business School M.B.A. lisansından mezun olmuştur. 2012 yılında İhracat bölümünde Aliağa Bazalt Ocağının Yönetim sorumluluğu ile çalışma hayatına başlamış ve 2014 yılına kadar bu alanda faaliyetlerini sürdürmüştür. 2014 yılından sonra grubun Finans Departmanının başına geçmiş ve şu anda Finans Müdürü (C.F.O.) ünvanı ile görevlerini yürütmektedir.