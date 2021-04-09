Ginger denilen araçta hakimiyetini kaybeden adamın ilginç anları kamerada
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Ginger denilen araçta hakimiyetini kaybeden adamın ilginç anları kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ginger denilen araçta hakimiyetini kaybeden adamın ilginç anları kamerada

Esenler'de işyerinde eşya taşımakta kullanılan ginger denilen araca binen şahıs, hakimiyetini kaybedince ortaya komik görüntüler çıktı.

Esenler'de işyerinde eşya taşımakta kullanılan ginger denilen araca binen şahıs, hakimiyetini kaybedince ortaya komik görüntüler çıktı. Duvara çarpıp bir ileri bir geri giden aracın üzerinden kayan şahsın komik halleri kameraya böyle yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Esenler'de çalıştığı işyerinde eşya taşımakta kullanılan Ginger isimli araca binen şahıs, içeride tur atarken aracın hakimiyetini kaybetti. Bu sırada önce düz giderken duvara çarpan çalışan, daha sonra da aracın geri geri gitmesiyle sürüklenerek kapıya çarptı. Kapıya çarpınca duran çalışanın yanına iş yerinde çalışan diğer arkadaşları koştu. Yaşanan bu ilginç ve komik anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yaşananlar güvenlik kamerasında

Görüntülerde çalışan önce düz giderken bir anda hakimiyetini kaybediyor. Burada ilk olarak duvara çarpan çalışan daha sonra sürüklenerek geri geri giderek kapıya çarpıyor ve duruyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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