Ginger Bread | Zencefilli Tarçınlı Yılbaşı Kurabiyesi Tarifi

Tüm dünyada Ginger Bread olarak da bilinen Zencefilli Tarçınlı Yılbaşı kurabiyesi tarifi, yılbaşı sofralarının olmazsa olmazıdır. Tarçın ve zencefilin o güzel kokusu daha fırındayken bile tüm eve yayılır ve hiç geçmesin istersiniz! Kıtır kıtır lezzeti ve yılbaşı konseptli görüntüsüyle de hem midelere hem de gözlere bayram yaşatır! Daha anlatırken bile ağız sulandıran Zencefilli Tarçınlı Yılbaşı kurabiyesinin en güzel tarifini sizler için derledik! Şimdiden afiyet olsun ve mutlu yıllar! İşte en lezzetli Zencefilli Tarçınlı Yılbaşı Kurabiyesi Tarifi!

GINGER BREAD | ZENCEFİLLİ TARÇINLI YILBAŞI KURABİYESİ TARİFİ

Malzemeler:

3 su bardağı (350 gram)

1 adet oda sıcaklığında yumurta

1 tatlı kaşığı karbonat

2 tatlı kaşığı zencefil

1 tatlı kaşığıtarçın

1 tatlı kaşığı öğütülmüş muskat (tercihe göre)

125 gram oda sıcaklığında tereyağı

175 gram esmer şeker

4 çorba kaşığı pekmez (tercihen üzüm, ama fark etmez)

1 tatlı kaşığı vanilya

HAZIRLANIŞI:

Öncelikle tereyağ ve esmer şekeri mikserle iyice çırpıyoruz. Şekerin esmer şeker olması gereklidir. Beyaz şeker kullanmak rengini ve lezzetini değiştirecektir.

İyice çırpılan tereyağı ve şekerin içerisine pekmez ve yumurtayı ekleyerek çırpmaya deva edelim. Daha sonra tarçın, zencefil, vanilya ve kullanılacaksa muskatı da ekleyelim.

İyice karışan karışımın içerisine son olarak karbonat ve unu eleyerek yavaş yavaş ekleyelim. Elimizle hamurumuzu iyice yoğuralım.

Hamurun ele yapışmayan bir kıvamda olması gerekir. Tereyağından dolayı yağlı bir kıvamı olacaktır, bu normal.

Hamuru açacağımız zemine yapışmaması için streç film açalım. Hamuru üzerine koyalım ve bir merdane yardımıyla yaklaşık 0,5 cm olacak şekilde açalım. Ne çok ince ne de çok kalın olmalıdır.

Açtığımız hamura kurabiye kalıpları ile şekil verip, yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye dizelim. Ve önceden ısıttığımız 175 derece fırında yaklaşık 10 dakika pişirelim.

Pişen kurabiyeleri fırından çıkarıp bir telin üzerine alalım ve soğumaya bırakalım. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz! Süslemek için şeker hamuru da kullanabilirsiniz! Afiyet olsun.