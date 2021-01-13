Gineli çırağının sınır dışı edilmemesi için açlık grevi başlatan Fransız fırıncı hastaneye kaldırıldı
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Gineli çırağının sınır dışı edilmemesi için açlık grevi başlatan Fransız fırıncı hastaneye kaldırıldı

13.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:12
Gineli çırağının sınır dışı edilmemesi için açlık grevi başlatan Fransız fırıncı hastaneye kaldırıldı

Fransa'nın doğusundaki Besançon kentinde Gineli çırağı Laye Fode Traore'nin sınır dışı edilmemesi için açlık grevi başlatan Fransız fırıncı Stephane Ravacley hastanede tedavi altına alındı.

Fransa'nın doğusundaki Besançon kentinde Gineli çırağı Laye Fode Traore'nin sınır dışı edilmemesi için açlık grevi başlatan Fransız fırıncı Stephane Ravacley hastanede tedavi altına alındı.

RFI'nın haberine göre, Besançon'da 24 yıldır fırıncılık yapan Ravacley, bir buçuk yıldır yanında çalışan Gineli gencin sınır dışı edilmesinin önüne geçmek için 10 gündür açlık grevi yapıyor.

Bu süreçte bir şey yemeden çalışmaya devam eden Ravacley, gelen siparişleri teslim etmek üzere direksiyon başına geçtikten kısa süre sonra rahatsızlandı.

Aracında bir süre hareketsiz kalan 50 yaşındaki Ravacley, çevredekilerce fark edilerek Besançon Hastanesine kaldırıldı.

Greve başladığından bu yana 8 kilo kaybeden Ravacley'in halsiz düştüğü belirtiliyor.

Ravacley, çırağının yanında kalması kesinleşinceye kadar grevi sürdüreceğini ifade etti.

Fransız ünlü simalardan Macron'a çağrı

Aktör Omar Sy, sinema sanatçısı Marion Cotillard'ın yanı sıra çok sayıda tanınmış sima Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Ravacley'in grevini sonlandırmak için girişimde bulunması çağrısı yaptı.

Diğer yandan fırıncının talebinin karşılanması için 220 binden fazla kişinin katılımıyla imza kampanyası düzenlendi.

Suriye ve İtalya üzerinden Fransa'ya gelen Traore, Ravacley'in yanında çırak olarak işe başlamıştı.

Ancak 2 Ocak'ta 18 yaşını dolduran çırağının sınır dışı edileceğini öğrenen Ravacley, bunu engellemek için yaklaşık 10 gün önce açlık grevine gitmişti.

Fırıncı, mesleği öğretmek için genç çırak bulmakta zorlandığını, işini başarıyla yapan Gineli çırağının sınır dışı edilmemesi için imza kampanyası başlattığını ve açlık grevine gitme kararı aldığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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