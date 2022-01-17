Gine'nin devrik lideri Alpha Conde, Abu Dabi'de tedavi görecek

Gine'de 5 Eylül'deki askeri darbeyle devrilen eski Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin tedavi için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gittiği belirtildi.

Fransız Jeune Afrique haber sitesine göre, Conde, tedavi olmak amacıyla BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye gitmek üzere ülkesinden ayrıldı.

Mamady Doumbouya liderliğindeki cunta yönetimi, ocak başında, 83 yaşındaki devrik liderin tedavi olmak için 1 ay süreyle yurt dışına çıkışına izin vermişti.

5 Eylül darbesi

Gine'de Özel Kuvvetler Birlikleri Komutanı Mamady Doumbouya, 5 Eylül 2021'de darbe yaparak yönetimi ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin en güvendiği isimlerden biri olan ve 2018'de bizzat kendisinin bu göreve getirdiği Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle darbe yaptıklarını açıklamıştı.

Darbe sonrası Doumbouya, 1 Ekim'de düzenlenen törenle geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.

Gine'de darbeyle devrilen ve gözaltında tutulan Cumhurbaşkanı Conde, 30 Kasım 2021'de yurt dışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakılmıştı.