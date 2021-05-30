Gine Milli Takımı, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

Gine Milli Takımı, yarın Türkiye ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gine Milli Takımı, yarın Türkiye ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde Gine Milli Takımı'nın teknik direktörü Didier Six yönetimindeki antrenmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirildi.

Gine takımı, ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalıştı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ikinci bölümde ise maçın teknik ve taktik provasının yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş