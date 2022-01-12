Gine, Mali ile sınırlarını açık tutacak

Gine'deki askeri cunta, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Mali'ye yaptırım kararına rağmen bu ülke ile sınırlarını açık tutacağını bildirdi.

Gine'de 5 Eylül'de yaşanan darbe sonrası kurulan askeri cunta Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesi (CNRD) Sözcüsü Aminata Diallo, yaptığı açıklamada, Yarbay Mamady Doumbouya'nın hükümetin ECOWAS'ın Mali'ye karşı aldığı yaptırım kararına karşı olduğunu belirtti.

Diallo, Gine'nin Mali ile tüm sınırlarını açık tutacağını kaydederek, "CNRD, Gine Cumhuriyeti'nin ECOWAS Devlet Başkanlarının 4. Olağanüstü Zirvesi kararıyla hiçbir şekilde ilişkili olmadığı konusunda iç ve dış kamuoyunu bilgilendirmek istiyor. Gine, Pan-Afrikanist vizyonuna uygun olarak tüm kardeş ülkelere açık olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

ECOWAS liderleri, 9 Ocak'ta, şubat ayında yapılması planlanan seçimlerin Mali hükümetince 2025'e ertelenmesi nedeniyle ülkeye yeni yaptırım uygulama kararı almıştı.

Mali'deki cunta yönetimi ise yaptırım kararının "yasa dışı" olduğunu ileri sürerek, yaptırımları "şiddetle" kınadığını ve tüm kara ve hava sınırlarını ECOWAS üyesi ülkelere kapattığını duyurmuştu.

Ülkede 9 ayda ikinci darbe

Ağustos 2020'deki darbenin de arkasındaki isim olan Albay Assimi Goita, 24 Mayıs'taki kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Bah N'daw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınması emrini vermişti.

Goita, 7 Haziran 2021'de düzenlenen resmi törenle yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevine resmen başlamış, başbakanlığa da Maiga'yı getirmişti.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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