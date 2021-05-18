Gine Körfezi'ndeki suçların yüzde 75'i Nijerya kara sularında işleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gine Körfezi'ndeki suçların yüzde 75'i Nijerya kara sularında işleniyor

Gine Körfezi'ndeki suçların yüzde 75'i Nijerya kara sularında işleniyor
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Korsan saldırılar nedeniyle dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak bilinen Gine Körfezi'ndeki suçların yüzde 75'inin Nijerya kara sularında işlendiği bildirildi.

Korsan saldırılar nedeniyle dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak bilinen Gine Körfezi'ndeki suçların yüzde 75'inin Nijerya kara sularında işlendiği bildirildi.

Nijerya Ulaşım Bakanı Rotimi Amaechi, yaptığı açıklamada, Gine Körfezi'nde artan korsan saldırılar nedeniyle Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin yeni deniz güvenliği operasyonunu gelecek ay başlatacağını belirtti.

Gine Körfezi'ndeki suçların yüzde 75'inin Nijerya kara sularında işlendiğinin altını çizen Amaechi, "Bu sorunu ortadan kaldırabilirsek, o zaman çok ilerleme kaydetmiş olacağız." dedi.

Amaechi, denizcilik sektöründeki krizin deniz güvenliğindeki sorunlardan kaynaklandığına işaret ederek Nijerya hükümetinin buna çözüm bulduğunu ve başlamak için hazır olduğunu kaydetti.

Nijerya hükümetinin, korsanlarla mücadelede deniz kuvvetleri, polis, ordu ve güvenlik servisi ile iş birliği içinde olacağını aktaran Amaechi, "Başarılı olursak, yakında deniz güvenliğinde gelişme olacak." ifadesini kullandı.

Gine Körfezi, en çok mürettebatın kaçırıldığı bölge

Gine Körfezi 2020'de korsanlar tarafından "en çok gemi mürettebatının kaçırıldığı bölge" oldu.

Geçen yıl korsanlar tarafından gerçekleştirilen 135 gemi personeli kaçırma olayının yüzde 95'i Gine Körfezi'nde yaşandı.

Saldırıların dünya ekonomisine 818 milyon dolar zararı oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Deniz Demir Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici
Magazin Pınar Altuğ Jennifer Lopez Nur Fettahoğlu Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Arda Turan Cenk Tosun Rachid Ghezzal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gine Körfezi'ndeki suçların yüzde 75'i Nijerya kara sularında işleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 15:58:07. #1.14#

title