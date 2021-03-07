Gine Körfezi'nde kaçırılan 14 denizci kurtarıldı
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Gine Körfezi'nde kaçırılan 14 denizci kurtarıldı

07.03.2021 02:39 | Son Güncelleme: 07.03.2021 02:42
Gine Körfezi'nde kaçırılan 14 denizci kurtarıldı

Korsan saldırılar nedeniyle dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak bilinen Gine Körfezi'nde kaçırılan 14 denizciye ulaşıldı.

Korsan saldırılar nedeniyle dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak bilinen Gine Körfezi'nde kaçırılan 14 denizciye ulaşıldı.

Nijerya Ordu Sözcüsü Muhammed Yerima, yaptığı yazılı açıklamada, Nijerya ve Gabon açıklarında korsanlara yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Yerima, operasyonda korsanların rehin aldığı 10 yabancı mürettebat ve 4 Nijeryalının kurtarıldığını kaydetti.

Yerima, "Kurtarma operasyonu, herhangi bir çirkin olay veya bir kayıp yaşanmadan başarıyla gerçekleştirildi. Kurtarılan kişiler, yakında ailelerine teslim edilecek." ifadelerini kullandı.

Gemilere saldırıların düzenlendiği Gine Körfezi, dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak biliniyor.

Uluslararası Denizcilik Bürosu (BIM) verilerine göre, 2018'de 78 korsan saldırı düzenlenen Gine Körfezi'nde bu sayı 2019'da 121'e çıktı.

Tüm dünyadaki korsan saldırıların yüzde 90'ını Gine Körfezi'ndekiler oluşturuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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