Gine Körfezi açıklarında kaçırılan 4 Güney Koreli özgürlüğüne kavuştu
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Gine Körfezi açıklarında kaçırılan 4 Güney Koreli özgürlüğüne kavuştu

Gine Körfezi açıklarında kaçırılan 4 Güney Koreli özgürlüğüne kavuştu
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Afrika'nın batısında yer alan Gine Körfezi açıklarında kaçırılan 4 Güney Koreli denizci serbest bırakıldı.

Afrika'nın batısında yer alan Gine Körfezi açıklarında kaçırılan 4 Güney Koreli denizci serbest bırakıldı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 denizcinin yaklaşık 2 ay önce Gine Körfezi açıklarında korsan saldırısında kaçırıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, söz konusu 4 kişinin serbest bırakıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Gine Körfezi açıklarında 20 Mayıs'ta kaçırılan diğer bir Güney Koreli denizci de 29 Haziran'da serbest bırakılmıştı.

Gine Körfezi, korsan saldırıları nedeniyle dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak biliniyor.

Uluslararası Denizcilik Bürosu (BIM) verilerine göre, 2018'de 78 korsan saldırısı düzenlenen Gine Körfezi'nde bu sayı 2019'da 121'e yükseldi.

Tüm dünyadaki korsan saldırılarının yüzde 90'ını Gine Körfezi'ndekiler oluşturuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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