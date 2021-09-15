Gine için olağanüstü ECOWAS Zirvesi'ne Gana ev sahipliği yapacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gine için olağanüstü ECOWAS Zirvesi'ne Gana ev sahipliği yapacak

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Gine için olağanüstü ECOWAS Zirvesi'ne Gana ev sahipliği yapacak

Gana, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğun (ECOWAS) Gine ile ilgili düzenleyeceği olağanüstü zirveye ev sahipliği yapacak.

Gana, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğun (ECOWAS) Gine ile ilgili düzenleyeceği olağanüstü zirveye ev sahipliği yapacak.

Gana Dışişleri Bakanı Shirley Ayorkor Botchway, basına yaptığı açıklamada, ECOWAS Dönem Başkanı ve Gana Devlet Başkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo'nun öncülüğünde yarın başkent Akra'da Gine ile ilgili olağanüstü zirve düzenleneceğini belirtti.

Botchway, zirveye Gine ve Mali dışında tüm üye ülkelerin katılacağını belirterek, "Zirvenin odak noktası bu iki ülkedeki siyasi huzursuzluk olacağı için onlar katılmayacaklar." dedi.

ECOWAS ve Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi, 5 Eylül'deki askeri darbe sonrası Gine'nin üyeliğini askıya almıştı.

Gine'de askeri darbe

Gine'nin başkenti Konakri'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinde 5 Eylül'de silah sesleri duyulmuştu.

Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birlikleri'nin (GFS) başındaki Yarbay Doumbouya yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını ve Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesini (CNRD) kurduklarını duyurmuştu.

Hükümetin, anayasanın, kamu kurumlarının feshedildiğini kaydeden Doumbouya, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin güvenli bir yerde tutulduğunu bildirmişti.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ertuğrul Gazi Süleyman Soylu
Magazin Kaan Yıldırım Müge Anlı Serenay Sarıkaya
Spor Sergen Yalçın Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Yemek Tarifleri Memduh Büyükkılıç Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gine için olağanüstü ECOWAS Zirvesi'ne Gana ev sahipliği yapacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 19:45:14. #1.11#