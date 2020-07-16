Gine, hava sınırlarını yarından itibaren açıyor
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Gine, hava sınırlarını yarından itibaren açıyor

Batı Afrika ülkesi Gine'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapattığı hava sınırlarını yarından itibaren açacağı bildirildi.

Gine, hava sınırlarını yarından itibaren açıyor
16.07.2020 17:19 | Son Güncelleme: 16.07.2020 18:01

Batı Afrika ülkesi Gine'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapattığı hava sınırlarını yarından itibaren açacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Alpha Conde, ulusa sesleniş konuşmasında, Kovid-19 tedbirlerinde yarından itibaren hafiflemeye gideceklerini belirtti.

Yarından itibaren hava sınırlarının kademeli olarak açılacağını kaydeden Conde, açılmanın mütekabiliyet esasına göre olacağını aktardı.

Conde, ayrıca başkent Konakri'yi de kapsayan Büyük Konakri bölgesinde gece 23.00 ile sabah 04.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının 00.00-04.00 arasına çekilerek 1 saat daha kısaltılacağını ifade etti.

Maske giyme, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda gevşeme gözlemlediğini vurgulayan Cumurbaşkanı Conde, sağlık acil durumunun 1 ay daha süreceğini belirtti. Conde, Ginelilerden Kovid-19 tedbirlerine daha sıkı uymalarını istedi.

Gine'de salgının başından bu yana 6 bin 276 Kovid-19 vakası tespit edildi. Virüse yakalananlardan 38'i yaşamını yitirirken, 4 bin 981'i iyileşti.

Kaynak: AA

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